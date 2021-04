Cerimónia discreta assinala os 100 dias que faltam para os Jogos Olímpicos

Um evento discreto, e transmitido pela internet, assinalou esta quarta-feira a marca dos 100 dias que faltam para o início dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia, e que deverão decorrer sob fortes restrições sanitárias.

Numa cerimónia que contou com a presença da governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e do vice-presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Toshiaki Endo, foram inauguradas junto à câmara da capital nipónica estátuas das mascotes de Tóquio2020.

Num dia com nevoeiro e alguma chuva, no Monte Takao, a cerca de 50 quilómetros da capital, foram colocados os cinco anéis olímpicos.

A governadora da cidade manifestou o desejo de que dentro de 100 dias os melhores atletas do mundo "estejam a competir num evento memorável" e disse esperar que os Jogos, que decorrerão entre 23 de julho e 08 de agosto, "sejam um símbolo da recuperação do mundo" da atual situação de pandemia.

O vice-presidente do comité organizador, entidade que também é responsável pelos Jogos Paralímpicos (24 de agosto a 5 de setembro), garantiu que tudo está a ser feito "para reforçar as medidas de segurança, de forma a que os atletas se sintam seguros, para conseguirem estar ao melhor nível".

As mascotes Miraitowa e Someity, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vão estar em vários pontos da cidade de Tóquio, que está sob apertadas restrições de circulação e comerciais, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

Entretanto, hoje o Comité Olímpico Internacional anunciou que os participantes nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 serão submetidos a uma "quarentena adaptada", e não aos habituais 14 dias obrigatórios à chegada ao Japão.

Devido à pandemia de covid-19, que em Portugal já causou 16.923 mortos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, previstos para o verão passado, foram adiados em cerca de um ano.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.