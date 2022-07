COI triplica apoio a atletas ucranianos para Paris'2024 e Milão-Cortina'2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, prometeu este domingo triplicar os apoios financeiros aos atletas ucranianos, devido à invasão bélica da Rússia, para os Jogos Olímpicos de Verão Paris'2024 e de Inverno Milão-Cortina'2026.

"Que a bandeira ucraniana seja içada bem alta. Para tal, o COI vai triplicar os fundos previstos antes da invasão, de 2,5 para 7,5 milhões de dólares (7,2 milhões de euros)", declarou, em Kiev, ladeado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Bach reiterou que "ainda não chegou o momento" de mudar a posição do COI em relação à recomendação de exclusão de atletas de alta competição russos e bielorrussos de todos os eventos desportivos internacionais, como tem acontecido até aqui, designadamente no torneio de ténis do Grand Slam de Wimbledon, a decorrer em Londres.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.