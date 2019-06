COI vai assumir organização dos torneios olímpicos de boxe em Tóquio 2020

A assembleia do Comité Olímpico Internacional (COI) ratificou esta quarta-feira, em Lausana, a suspensão da Federação Internacional de Boxe Amador (AIBA), passando para o organismo olímpico a organização das competições de pugilismo nos Jogos Tóquio 2020.Os 134 membros do COI aceitaram também abrir uma exceção à carta olímpica, passando a competência do apuramento das federações nacionais da modalidade para os respetivos comités olímpicos.Os campeonatos Mundiais de masculinos e femininos da AIBA, que deverão decorrer em setembro e outubro, na Rússia, não garantirão presenças nos Jogos Tóquio2020, devendo o COI deverá organizar, no início de 2020, quatro torneios de apuramento.A AIBA está suspensa por irregularidades económicas, administrativas e de arbitragem e é presidida interinamente pelo o uzbeque Gafur Rakhimov, que integra uma lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA por suspeita de ligações ao crime organizado e ao tráfico internacional de heroína.