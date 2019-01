Colégio Militar distinguido pelo COI por papel relevante no desporto português

O Colégio Militar foi esta terça-feira distinguido pelo Comité Olímpico Internacional (COI) com o Troféu COI, devido ao papel relevante na formação de técnicos, dirigentes e atletas e na "afirmação do desporto português".A iniciativa da distinção partiu do Comité Olímpico de Portugal (COP), que enalteceu "o trabalho e serviços do Colégio Militar na formação de técnicos, dirigentes e atletas, realizados através de modelos de excelência".As missões olímpicas integraram ao longo dos anos 59 atletas que foram alunos no Colégio Militar, sendo que a primeira participação remonta aos Jogos Olímpicos Paris1924 e a última a Pequim2008.Hélder Martins, em Paris'1924, Domingos de Sousa Carvalho, Luís Mena e Silva e José Beltrão, em Berlim'1936, e o mesmo Luís Mena e Silva, também em Londres'1948, foram os atletas e ex-alunos do Colégio Militar que conquistaram medalhas de bronze, todos eles no hipismo.