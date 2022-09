Comité Paralímpico satisfeito com valores para Paris'2024 e equiparação total

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) considerou esta quinta-feira "bastante satisfatória" a dotação financeira de 9,2 milhões de euros para a preparação dos Jogos Paris2024, garantindo que o valor vai ao encontro do que foi proposto.



"Este é um valor que nos satisfaz, na medida em que vai ao encontro do que tínhamos proposto ao Governo", afirmou José Lourenço, presidente do CPP, à agência Lusa.

O líder do organismo que tutela o desporto paralímpico mostrou-se também satisfeito com o facto de, pela primeira vez, estar garantida durante todo o ciclo uma equiparação è realidade olímpica de todas as condições de bolsas e preparação desportiva oferecidas a atletas, treinadores e assistentes desportivos.

Desde 2018, que as condições disponibilizadas aos atletas paralímpicos estavam a ser faseadamente ajustadas às dos olímpicos, mas a equiparação plena só se verificou em 2021, ou seja no final do ciclo anterior."Em termos de condições financeiras, os argumentos da diferença existente entre as duas dimensões, olímpica e paralímpica, deixam de ter sentido", afirmou, enaltecendo o esforço feito "numa equiparação efetiva".

José Lourenço referiu ainda que "o regulamento que foi desenhado pelo CPP para o ciclo Paris2024 teve em conta o regulamento olímpico, tendo naturalmente em conta as especificidades de cada uma das realidades", destacando a disponibilidade do Comité Olímpico de Portugal (COP) no processo.

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros uma verba total de 31,2 milhões de euros para o programa de preparação olímpica e paralímpica para Paris2024, elogiando um "aumento histórico" do financiamento.

As verbas para o ciclo paralímpico tiveram um aumento de 32,9% - de 6,92 para 9,2 ME -, enquanto no olímpico a evolução é de 18,4%, em ambos os casos relativas ao programa de Tóquio2020.

Elogiando este como um aumento "histórico", o Governo lembra que o incremento na preparação paralímpica "garantirá que pela primeira vez existe uma equiparação à realidade olímpica de todas as condições de bolsas e de preparação desportiva" tanto para atletas como equipas técnicas.

A resolução hoje aprovada em Conselho de Ministros "tem ainda como objetivo o reforço dos Programas de Esperanças Olímpicas e Paralímpicas com vista à participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles2028 e Brisbane2032".

Os valores aplicados nos últimos Jogos, num total de aproximadamente 30,6 ME -- num ciclo olímpico atípico e alargado para cinco anos --, já corresponderam a aumentos significativos face aos do Rio2016, quando foram empregues 16 ME na preparação olímpica e 3,8 na paralímpica.