Continuar a ler

Durante o discurso de apresentação dos programas de preparação olímpica e paralímpica de Portugal para os Jogos de Tóquio 2020, o presidente do COP frisou que todos são "avaliados e escrutinados", referindo-se a atletas, às politicas públicas do desporto e ao próprio Comité Olímpico.José Manuel Constantino acabou mesmo por enumerar e agradecer os vários pontos de compromisso que devem ser seguidos."Temos de ter um lugar de responsabilidade organizacional das entidades desportivas, assente na cultura de diálogo e gestão transparente de recursos públicos que nos são disponibilizados, tal como na atitude construtiva perante as dificuldades conhecidas", afirmou.Constantino referiu que a "cultura de compromisso e de foco total com o sucesso desportivo é a de fazer tudo o que está ao alcance dos atletas".Para o fim, deixou palavras de agradecimento ao Governo por todo o esforço conseguido, referindo-se ao investimento total de 18,5 milhões, com um aumento de 82% no programa paralímpico e de 13,5% no olímpico."O esforço principal de apoio recai sobre o orçamento de estado. O retorno do investimento financeiro dependerá, em grande parte, daquilo eu soubermos dar. Importa destacar que os modelos e os meios financeiros melhoraram e traduzem mesmo um aumento significativo. É por isso um justo reconhecimento ao Governo", terminou.