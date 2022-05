Contratos-programa olímpico e paralímpico para Paris'2024 aumentam pelo menos 15%

As verbas para os contratos-programa de preparação olímpica e paralímpica para os Jogos Paris'2024 vão aumentar no mínimo 15%, em relação aos Jogos Tóquio'2020, afirmou esta terça-feira a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

"No ciclo anterior o aumento dos apoios [em relação ao Rio2016] foi de 15%, o que lhe posso garantir é que neste ciclo o aumento não será inferior a este valor. Os nossos atletas precisam de apoios e estamos comprometidos a reforçar esse apoio", disse Ana Catarina Mendes, na audição no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado (OE), quando questionada pela deputada Inês Sousa Real, do PAN.

A governante garantiu que em 2022 serão assinados os contratos-programa para o ciclo 2023-2025 com os comités olímpico e paralímpico, tendo em vista os Jogos Paris2024, que se disputam três anos depois dos de Tóquio, adiados de 2020 para 2021, devido à pandemia de covid-19.

Ana Catarina Mendes indicou que a "proposta apresentada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) é de 29 milhões de euros [ME]", referindo que o programa para Tóquio2020 rondou os 18 ME. O contrato-programa de preparação para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 teve um valor global de 6,1 ME.

Hoje, o presidente do COP, José Manuel Constantino, mostrou-se "muito preocupado" com os atrasos e valores insuficientes do financiamento à preparação para os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrentes das eleições antecipadas e do consequente adiar do OE.

José Manuel Constantino, que está em Paris com uma delegação do COP para encontrar a melhor solução para a Casa de Portugal durante os Jogos Olímpicos de 2024, entende que "estes atrasos do processo não ajudam", pelo que espera pela clarificação do OE em sede de especialidade.

"Todos estes atrasos de processo não ajudam, mas são as contingências. Temos de fazer o que está ao nosso alcance para rapidamente recuperarmos as coisas e dar sentido, orientação e perceber o trajeto para Paris2024, que será determinado pelos meios que o Governo entender disponibilizar ao dispor do COP, das federações, dos atletas e treinadores para as suas prestações desportivas", afirmou.