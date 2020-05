COP pede ao Governo “orientações específicas”

O Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu ontem à tutela "orientações específicas" para a retoma das atividades desportivas, nomeadamente no que diz respeito "ao regresso das competições e à utilização das instalações interiores".

Em carta enviada ao secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o organismo liderado por José Manuel Constantino deu nota da "necessidade" dessas orientações "serem emanadas tão rapidamente quanto possível", pois o COP entende que das mesmas "muito dependerá a sustentabilidade das organizações desportivas, nomeadamente dos clubes, na preparação da próxima época".

Face ao cancelamento de várias competições desportivas, o COP recorda à tutela a recente posição pública do Departamento de Economia e Assuntos Sociais das Nações Unidas, que recomenda às autoridades governamentais a adoção de políticas que possam proteger o desporto do impacto.

Entretanto, o Governo informou, em ‘Diário da República’, que as piscinas ao ar livre vão estar sujeitas, "com as necessárias adaptações", às regras de ocupação e utilização das praias durante a época balnear, que tem início em 6 de junho.