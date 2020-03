Coronavírus: Comissão de Atletas Olímpicos portugueses cria linha de apoio a atletas

A Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) criou esta segunda-feira uma linha de apoio a atletas integrados no projeto olímpico português para Tóquio2020, para "esclarecer dúvidas" sobre a pandemia de Covid-19.

João Rodrigues, presidente da CAO, explica, citado em comunicado do Comité Olímpico de Portugal (COP), que esta linha, disponível por 'e-mail', permite prestar informações "de fontes fidedignas" aos atletas.

A viver "um período mais conturbado", os atletas necessitam de informações "sobre os Jogos Olímpicos ou ao nível de aconselhamento médico, de nutrição ou de psicologia desportiva, entre outros".

"Aproveitamos a oportunidade para enaltecer a postura que todos os atletas têm demonstrado, aproveitando o seu estatuto de figuras públicas para alertar a população para os mais variados comportamentos cívicos a adotar", pode ler-se na missiva de João Rodrigues.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, com o registo de uma morte, anunciada hoje pela ministra da Saúde, Marta Temido, no caso um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.