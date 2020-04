Coronavírus: Comunidade médica defende que Jogos Olímpicos em 2021 dependem de vacina

A comunidade médica no Japão está a chegar a um consenso de que a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021, pode depender de se encontrar uma vacina contra o novo coronavírus, foi esta terça-feira anunciado.

O presidente da Associação Médica do Japão, Yoshitake Yokokura, defendeu, no decorrer de uma conferência de imprensa, que "os Jogos Olímpicos só serão possíveis se a infeção estiver sob controlo, não apenas no Japão, mas em todo o mundo".

"Na minha opinião, será difícil realizar os Jogos a menos que sejam desenvolvidas vacinas eficazes", disse Yoshitake Yokokura, sem adiantar se se opõe à sua realização sem que se tenha encontrado uma cura ou um medicamento.

O Japão registou 13.576 casos de covid-19 e 712 outros de um navio de cruzeiro em quarentena perto de Tóquio no início deste ano. De acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, o Japão contabiliza um total de 389 mortes.

O Comité Olímpico Internacional (COI) e o Japão concordaram em adiar os Jogos Olímpicos para 2021, devido à pandemia do novo coronavírus. O país está em estado de emergência há um mês e meio e a sofrer um rápido aumento de infeções.

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos também defendeu hoje que o evento será cancelado se a pandemia não estiver sob controlo e propôs que a cerimónia de encerramento seja eliminada para reduzir despesas.

Em entrevista ao jornal desportivo japonês Nikkan Sports, Yoshiro Mori afirmou que se a pandemia ainda estiver em andamento "os Jogos terão de ser cancelados" e sem a possibilidade de outro adiamento possível para além de 2021.

Um professor japonês de doenças infecciosas disse também na semana passada que estava cético quanto à possibilidade de os Jogos Olímpicos decorrerem dentro de 15 meses.

"Estou muito pessimista na realização os Jogos Olímpicos no próximo verão, a menos que decorram de uma forma totalmente diferente, sem espetadores e com uma participação muito limitada", disse Kentaro Iwata, professor de doenças infecciosas da Universidade de Kobe.

Devi Sridhar, professora de Saúde Global da Universidade de Edimburgo, também disse que a realização dos Jogos pode depender da descoberta de uma vacina. Isso também se aplica aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022, na China, onde o coronavírus foi detetado pela primeira vez.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 818 mil doentes foram considerados curados.