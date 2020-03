Coronavírus: Federação de Tiro considera "prematuro" o adiamento de Tóquio'2020

A Federação Portuguesa de Tiro considerou esta segunda-feira que "ainda é prematuro" falar no adiamento de Tóquio'2020, embora garanta apoio às decisões tomadas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

"Apesar de não ter todas as informações para dar uma opinião sustentada, parece-me que ainda é prematuro falar num adiamento dos Jogos. Sendo o evento em agosto, e estando nós ainda em março, não sei se devemos já cancelar. Temos de ter calma", disse o presidente do organismo, José Marracho.

O líder da Federação de Tiro, que tem apurado o atleta João Paulo Azevedo, vincou que o organismo que dirige "tem apoiado todas as decisões do COP e do seu presidente José Constantino", mas considerou que "ainda há tempo" para se refletir sobre o eventual adiamento.

"Estamos dentro do prazo que o Comité Olímpico Internacional pediu para fazer uma reflexão sobre o assunto, e acho que devemos, com serenidade, deixar esse período terminar, porque tudo pode ainda acontecer", acrescentou José Marracho.

Sobre o panorama das competições de tiro em Portugal, o dirigente confirmou que "toda a atividade está, temporariamente, cancelada", reconhecendo que a situação cria "dificuldades a atletas e aos clubes".

"Cancelamos as provas todas, por tempo indeterminado, e estamos numa fase reativa, esperando que as medidas tomadas pelo Governo tenham os efeitos. É um inconveniente para os atletas que estão sem competir e também para os clubes que não estão a ter receitas para a sua atividade. Resta-nos esperar", confirmou José Marracho.

