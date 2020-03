Coronavírus: Federação espanhola de futebol também pede adiamento de Tóquio'2020

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) emitiu este sábado um comunicado em que informa que o seu presidente, Luis Rubiales, solicitou ao Comité Olímpico Internacional (COI) o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a RFEF, Rubiales transmitiu o pedido ao primeiro vice-presidente do COI, Juan Antonio Samaranch, numa "reunião com outras federações desportivas espanholas, para a qual foi convocado pelo presidente do Comité Olímpico Espanhol".

"O presidente do futebol espanhol pediu que se centrem todas os esforços em apoiar a luta contra o Covid-19. Neste momento, a saúde deve prevalecer por cima de qualquer outra questão e devemos estar ao lado do nosso Governo", disse.

Segundo a RFEF, o desporto tem de estar agora "em segundo plano" e todos devem estar "unidos e deixar suspensas todas as provas desportivas".

Antes do futebol, também a Real Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) tinha pedido o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, por considerar que "não existem condições mínimas adequadas de preparação para o grande evento".

Esta tomada de posição vai de encontro aos pedidos já conhecidos por parte dos comités olímpicos de Noruega, Brasil, Espanha e Estados Unidos, e do paralímpico norte-americano, bem como das federações norte-americana de atletismo e natação, todos favoráveis ao adiamento de Tóquio2020, apesar do governo japonês e do COI manterem a intenção de organizar os Jogos nas datas previstas, entre 24 de julho e 09 de agosto.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 290 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12.700 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, sendo que a Espanha já conta 1.236 mortes (24.926 casos).