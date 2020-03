Coronavírus: Inglaterra admite juntar-se a Austrália e Canadá e boicotar os Jogos

É cada vez maior a pressão para o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Agora é o presidente do Comité Olímpico Inglês, Hugh Robertson, a adiantar que em breve deverá anunciar uma posição semelhante ao Canadá e Austrália, que já revelaram que não vão participar no evento no próximo verão.





"Não vejo nenhuma forma das coisas avançarem como está a situação. Eu espero que a curto prazo nos juntemos ao Canadá e à Austrália", afirmou Hugh Robertson à BBC. Convém assinalar que esta posição também deverá ser defendida pela Irlanda do Norte, um dos países que constituem o Reino Unido.