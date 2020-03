Covid-19: Agência Mundial Antidopagem fala de "decisão sensata" ao adiar os Jogos

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) apoiou esta terça-feira a "decisão sensata" do Comité Olímpico Internacional (COI) de adiar os Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, face ao novo coronavírus, e frisou que "a saúde e segurança dos atletas são prioritárias".

"A saúde e a segurança dos atletas continuam a ser a prioridade número um da AMA e da comunidade antidoping e, claro, que a decisão certa foi tomada com base nessa situação desafiante e sem precedentes", congratulou-se o presidente do organismo, Witold Banka, na nota divulgada.

O dirigente polaco acrescenta que "todos têm de concordar que as repercussões da pandemia levantam vários problemas de controlo aos atletas olímpicos".

A AMA enaltece que vai continuar a colaborar com as organizações de antidopagem e atletas, de modo a garantir que "a integridade do programa global se mantenha, na medida do possível, durante este período".

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

"Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde, o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada "para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional".

