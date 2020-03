Covid-19: Federação de Ciclismo crê que adiamento dos Jogos foi "decisão positiva acertada"

A Federação Portuguesa de Ciclismo considerou, esta terça-feira, que o adiamento de Tóquio2020, devido à pandemia de covid-19, foi "uma decisão positiva e acertada", e que veio "estabilizar" a comunidade desportiva.

"Permitiu que a realização dos Jogos se adapte a esta conjetura anormal que vivemos, e ainda bem que esta questão se resolveu rapidamente. Foi uma decisão positiva e acertada que estabilizou a comunidade desportiva", disse o presidente do organismo, Delmino Pereira, à agência Lusa.

O dirigente considerou ainda que esta medida "retira ansiedade aos atletas" e permite uma preparação "mais equitativa" a todos que estariam presentes nestes Jogos no Japão.

"Um desportista vive focado na competição e tenta sempre perceber como estão a trabalhar os seus adversários. Se souberem que estão a treinar em melhores condições, isso cria-lhe uma enorme ansiedade. Acredito que com esta decisão do adiamento se garantiu uma maior igualdade de circunstância", analisou Delmino Pereira.

O líder da Federação Portuguesa de Ciclismo, que tem três vagas para as provas da modalidade, admitiu que o adiantamento de Tóquio 2020 vai aumentar "os custos de preparação que se prolonga por mais um ano", mas lembrou que, por outro lado, "a preparação para Paris2024 será encurtada".

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia da covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

"Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", lê-se no comunicado.

