Danil Lysenko suspenso até agosto de 2022 por doping

O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou esta segunda-feira a suspensão de seis anos do antigo campeão do mundo 'indoor' de salto em altura Danil Lysenko, com o russo a servir o que falta da punição até agosto de 2022.

Lysenko estava suspenso desde 2018, ano em que venceu o título mundial 'indoor', depois de antes ter sido prata nos Mundiais de 2017, e admitiu ter interferido com o processo de verificação antidopagem, com dois anos de pena suspensa por esta revelação de culpa.

O caso insere-se no 'escândalo' maior em torno do desporto russo, com o tribunal a declarar a conivência de vários oficiais de topo da administração desportiva da Rússia, que continua afastada das principais provas internacionais.