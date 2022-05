Diana Gomes: nadadora, empresária, arquiteta e agora presidente da Comissão de Atletas Olímpicos

Diana Gomes é a nova presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), sucedendo no cargo ao ex-velejador e com sete presenças olímpicas, João Rodrigues, que agora integra a comissão executiva do Comité Olímpico de Portugal (COP), na presidência de José Manuel Constantino.Diana Gomes tem 32 anos e chega à liderança da CAO, depois de ter sido nadadora olímpica, tendo estado em Atenas'2004 e Pequim'2008. Depois de deixar a carreira desportiva há oito anos e já com o curso de Arquitetura nas mãos virou empresária, sócia de uma padaria/pastelaria. "Não havia trabalho na arquitetura e decidi abrir um negócio, e já depois de o ter feito é que surgiu a oportunidade de exercer o curso que tinha tirado", explicou-nos a ex-nadadora esta terça-feira, depois de ter tomado posse como presidente da Comissão de Atletas Olímpicos."Vou saber conciliar todas as atividades, até porque eu não sou sozinha na CAO. Vou trabalhar com uma superequipa", frisou Diana Gomes, referindo-se aos colegas que fazem parte da Comissão Diretiva da CAO, a judoca Catarina Costa, o canoísta Emanuel Silva, o triatleta João Silva, as atletas Marta Pen e Cátia Azevedo e o ciclista David Rosa e ainda o nadador Alexis Santos, que é o vice-presidente, e o velejador José Costa, secretário-geral do organismo.Um dos principais objetivo da nova Comissão Diretiva da CAO passa, segundo Diana Gomes, por uma "comunicação mais próxima" do organismo com os atletas, bem como continuar a trabalhar em áreas que preocupam muitos dos desportistas, como a saúde mental, carreira dual e transição para o pós-carreira.Já José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal e deu posse à nova Comissão Diretiva da CAO, destacou a excelente colaboração existente entre o COP e o CAO, elogiando o trabalho desta última em várias áreas, como o permitir a muitos atletas precisamente conciliar a carreira dual, dando como exemplo a judoca Catarina Costa, recém vice-campeã europeia de judo e que é estudante de medicina.