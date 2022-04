Diana Gomes nova presidente da Comissão de Atletas Olímpicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diana Gomes foi esta terça-feira eleita como nova presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), o também nadador Alexis Santos será o vice-presidente e o velejador José Costa o secretário-geral do organismo.

Estes cargos foram atribuídos de acordo com o regulamento da CAO, por decisão dos nove membros eleitos para o período 2022-2025.

A nadadora Diana Gomes, de 32 anos, campeã da Europa de juniores, em 2005 nos 100 e 200 metros bruços: apurou-se para Atenas'2004 com apenas 14 anos, competindo ainda em Pequim'2008.

A judoca Catarina Costa tinha sido a mais votada entre os 15 candidatos à CAO, seguido do canoísta Emanuel Silva, mas o velejador José Costa, que tinha sido o terceiro mais mencionado entre os 84 votantes na primeira seleção, acabou por ser o único a ocupar um cargo neste trio de funções de maior destaque.

O triatleta João Silva, as atletas Marta Pen e Cátia Azevedo e o ciclista David Rosa completam o grupo de nove elementos da nova estrutura.

A tomada de posse está agendada para 3 de maio, às 12:00, na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.

O antigo velejador João Rodrigues vai deixar o cargo de presidente, numa equipa em que também não continuam Susana Feitor e Jessica Augusto, do atletismo, Rui Bragança, do taekwondo, e Telma Santos, do badminton.