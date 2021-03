Diretor demitido das Olimpíadas de Tóquio volta ao 'ataque': «Está uma velha aqui na sala...»

Yoshiro Mori, que recentemente se demitiu do cargo de presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido aos seus comentários depreciativos sobre mulheres, voltou a causar polémica pelo mesmo motivo.

Desta vez, Mori, ex-primeiro ministro de 83 anos, participava numa receção em Tóquio quando usou da palavra para insultar uma assessora de um deputado do Partido Liberal Democrático, que organizava o evento.

"Está uma velha aqui na sala do senhor (Takeo) Kawamura. É demasiado velha para ser chamada de mulher", disse Mori.

O ex-presidente do Comité Organizador das olimpíadas foi forçado a demitir-se depois de dizer que as mulheres falam demais nas reuniões, fazendo com que estas "se arrastem".

Mais tarde pediu desculpas e retratou-se, mas acabou por demitir-se.

A sua sucessora, Seiko Hashimoto, começou o mandato com o Comité envolto em mais uma polémica, depois de a revista Shukan Bunshun revelar que o criativo Hiroshi Sasaki sugeriu, em março de 2020, antes do adiamento dos Jogos, vestir de porco a popular artista Naomi Watanabe, que sofre de obesidade, para a cerimónia de abertura.

A ideia seria que a ícone da moda no Japão, com projeção internacional, descesse do céu vestida de cor-de-rosa e com orelhas de porco na abertura olímpica, com Sasaki, através de mensagens de texto, a fazer um jogo de palavras com a palavra "olímpico", que assim transformaria em "Olympig".

Seiko Hashimoto afirmou que após ler o artigo ficou em "choque" e considerou os comentários "inadequados e lamentáveis", para além de "muito insultuosos para a pessoa mencionada no artigo [Naomi Watanabe]".

"Brincar com a aparência é muito, muito inapropriado", acrescentou Seiko Hashimoto.

A presidente de Tóquio2020 disse que está já à procura de alternativas a Sasaki, para que o incidente não tenha impacto no lançamento dos Jogos, e agradeceu o papel do criativo, que "tem sido fundamental para o sucesso das cerimónias".

Sasaki, de 66 anos, é uma figura respeitada no mundo da publicidade no Japão e foi o responsável pelo evento da passagem de testemunho do Rio2016 a Tóquio2020, no qual o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe emergiu de um enorme cano caracterizado como o personagem do jogo de computador Super Mario.