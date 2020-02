Dirigente do COI assume que Jogos Olímpicos podem ser cancelados

A menos de cinco meses do arranque dos Jogos Olímpicos de Tóquio, crescem as dúvidas quanto à efetiva realização do maior evento do ano. A expansão do coronavírus tem levado a muita especulação e, apesar de ter optado por um discurso otimista, sem lançar grande alarme, um dos mais antigos elementos do Comité Olímpico Internacional (COI) assumiu que o evento poderá mesmo ser cancelado caso a situação se torne demasiado perigosa.





Em entrevista à Associated Press, Dick Pound explicou que a altura limite para uma decisão deverá ser em finais de maio, a cerca de dois meses do arranque e que, caso a decisão seja não avançar para a realização do mega evento, então os Jogos Olímpicos deste ano serão mesmo cancelados."Esta é uma nova guerra e temos de enfrentá-la. Mais ou menos nessa altura [finais de maio] vamos ter de começar a interrogar-nos 'temos a situação suficientemente sob controlo para ir com confiança a Tóquio ou não?' Muitas coisas estão já a acontecer: aumentar a segurança, a comida, a Vila Olímpica, o alojamento... As equipas de imprensa vão começar a chegar para preparar os seus estúdios", referiu o antigo nadador, declarando depois que caso não sejam realizados na data inicialmente prevista, os Jogos serão cancelados."Não podemos simplesmente adiar um evento desta dimensão. Há demasiadas partes envolvidas, demasiados países, épocas competitivas e televisivas. Não podemos simplesmente dizer 'vamos passar isto para outubro'", disse, apontando depois como pouco provável a passagem de 'testemunho' para outro país. "Há poucos países no mundo que seriam capaz de garantir as instalações necessárias em tão curto espaço de tempo."Ainda assim, Pound é claro e assume que, por agora, o plano é o inicial. "Tanto quanto sabemos vamos para Tóquio. Todas as indicações neste momento é que tudo acontecerá como planeado. Por isso vamos manter-nos focados no nosso desporto e garantir que não será o COI a tornar esta situação numa pandemia".Lembre-se que também esta terça-feira a UEFA assumiu estar atenta à evolução da situação , já de olho no Euro'2020.