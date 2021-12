Eleições no Comité Olímpico de Portugal a 10 de março

As eleições para a nova equipa diretiva do Comité Olímpico de Portugal (COP) vão realizar-se em 10 de março, data decidida ontem em assembleia plenária do organismo. As listas candidatas ao COP devem ser apresentadas até 45 dias antes da data das eleições, ou seja até 24 de janeiro de 2022.Ao nosso jornal, o atual presidente do COP, José Manuel Constantino, disse que só na "próxima semana" se pronunciará sobre a recandidatura ou não ao cargo que ocupa desde 2013.