Emanuel Silva: «Acordo, alimento-me, treino e descanso a pensar que vai haver Jogos Olímpicos»

Os alarmes soaram no Japão... e no resto do Mundo! Tudo porque o secretário-geral do partido do governo do Japão, Toshihiro Nikai, afirmou perentoriamente que os cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio era uma opção: "Teremos de cancelar os Jogos sem hesitação se não for mais possível organizá-los." Bem, esta foi a frase do político que, horas depois, apressou-se a vir retificar o que havia proferido (choveram críticas internas), queixando-se de que teria sido mal interpretado, reforçando, agora, uma mensagem de confiança: "Continuamos acreditar que os Jogos vão-se realizar seguros e livres. Será uma grande oportunidade."

Mas parte do mal já estava feito, com a notícia de um hipotético cancelamento estar em cima da mesa, já a menos 100 dias do arranque oficial dos Jogos, a causar algum ‘pânico’ entre os atletas que, de 23 de julho a 8 de agosto, pretendem competir.

Emanuel Silva, canoísta que conquistou a medalha de prata em Londres’2012, e que vai estar em ação em Tóquio no K4 500 metros, foi muito claro na reação a este possível cancelamento. "Eu nem penso nessa hipótese. Acordo, alimento-me, treino e descanso a pensar que vai haver Jogos Olímpicos. Não posso colocar essa hipótese nos meus pensamentos diários", disse o canoísta a Record, ele que é um dos 56 atletas portugueses já apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Visão idêntica é a de David Rosa, ciclista olímpico de BTT cross country. "Faltam-me adjetivos para essa possibilidade... a primeira palavra que me vem à cabeça é catastrófico. Só os atletas é que percebem o esforço que é necessário para sequer atingir a qualificação, quanto mais medalhas ou diplomas. O trabalho de anos, os sacrifícios, tanto pessoais como de treino, e agora, a 99 dias do evento, dizer que ‘afinal não há, até à próxima’..."