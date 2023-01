Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas: Há esperança em 2028 e 2032

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas (ENEO) reúne mais de uma centena de jovens atletas portugueses de diferentes modalidades no Centro de Alto Rendimento do Jamor, já com o pensamento nos Jogos Olímpicos de 2028 e 2032.

A sessão de abertura contou com a presença de mais de 110 atletas candidatos a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles (Estados Unidos), e de 2032, em Brisbane (Austrália). O ENEO, que conta também com a presença de 60 treinadores oriundos de 20 diferentes federações, contempla várias atividades e o testemunho de atuais figuras do desporto olímpico nacional, como Patrícia Mamona e Telma Monteiro.

“É um conjunto de atletas que reúne resultados desportivos que fazem prever a possibilidade de se apurarem para edições olímpicas, designadamente em 2028 e 2032”, explicou José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP): “É importante congregá-los num conceito de expectativa e esperança de que se continuarem a trabalhar e a dedicarem-se à prática desportiva como têm feito até à presente data, terão um conjunto de condições para que possam vir a ser atletas olímpicos no futuro”.