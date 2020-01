Estádio de Surf do Japão vai abrir um mês antes dos Jogos de Tóquio

Dias antes de o surf fazer a estreia oficial nos Jogos Olímpicos, que acontecerá já no próximo ano em Tóquio, o Japão vai ter mais uma piscina de ondas, que se chamará "estádio de surf". Apesar de a competição olímpica se disputar no mar, mais concretamente em Tsurigasaki, na prefeitura de Chiba, esta nova piscina de ondas promete dar que falar em período olímpico.





A Surf Stadium Japan (SSJ) está programada para abrir em junho de 2020, ou seja, um mês antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E, segundo os meios locais, há já várias equipas olímpicas que estão a programar estágios para esta nova atração, que já está em fase de construção em Shizunami, a cerca de 280 quilómetros do palco da prova de surf olímpica.Esta piscina de onda nipónica irá utilizar a tecnologia AWM's PerfectSwell, a mesma utilizada na famosa piscina de Waco, no Texas, e promete oferecer cerca de 10 ondas por minuto, e vários tipos, tamanhos e padrões de ondas, incluindo tubos. "Estamos a trabalhar neste projeto há cerca de quatro anos", começou por dizer o CEO da SSJ, Toshihiko Adashi.O objetivo deste parque é também o desenvolver o surf japonês e o da comunidade surfista local de Makinohara. Os responsáveis pelo projeto acreditam que esta piscina de ondas servirá no futuro como o palco de treinos ideal para os surfistas, uma vez que conseguem imitar as condições oferecidas pelo oceano.