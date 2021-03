EUA esperam ter atletas vacinados "bem antes" do início dos Jogos Olímpicos

O Comité Olímpico dos Estados Unidos (USOPC) afirmou esta quinta-feira que espera que todos os atletas do país, que vão participar nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, sejam vacinados contra a Covid-19 "bem antes" do início da competição.

"Estamos mais otimistas do que nunca com a perspetiva de os atletas norte-americanos serem vacinados muito antes dos Jogos, alguns mesmo antes de se qualificarem", afirmou Sarah Hirshland, presidente do USOPC.

A responsável mostrou-se "bastante otimista" com os recentes progressos no processo de vacinação nos Estados Unidos, onde 62 milhões de pessoas (cerca de 19% da população adulta) já receberam a primeira dose, e a Casa Branca já assumiu a meta de conseguir vacinar 270 milhões de pessoas até maio.

Sarah Hirshland admitiu que a maioria dos atletas deverá ser vacinada através dos programas regulares, mas não descartou a possibilidade de criar um centro de vacinação especial para os desportistas.

A presidente do USOPC referiu ainda que a maioria dos atletas quer ser vacinada, e garantiu que será respeitado o direito dos que preferirem não ser vacinados.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos, que são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios, acumularam 529.067 óbitos e 29.149.380 casos da doença.