Federação de canoagem vê adiamento dos Jogos Olímpicos como "acertado" mas aponta dúvidas

A Federação Portuguesa de Canoagem vê o adiamento dos Jogos Tóquio'2020 como "acertado", mas mostra preocupações com a preparação dos atletas por mais um ano, o financiamento e as novas formas de apuramento, adiantou à Lusa o presidente.

"Sendo o mais acertado tendo em vista a saúde dos atletas e das suas famílias, há algumas preocupações que as federações têm de ter a partir de agora", explicou Victor Félix.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia da covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

"Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021", lê-se no comunicado.

Para o responsável pela canoagem portuguesa, uma das preocupações é a mudança dos planos de preparação dos atletas, que estavam a "preparar-se para o pico da sua forma no próximo verão".

"Terão com os seus treinadores de procurar a melhor preparação para mais 12 meses e encontrar a sua própria motivação. Alguns já têm 30 ou mais anos e preocupo-me como estará a sua forma", lembrou, calculando que a competição no Japão se deverá realizar no verão de 2021.

O financiamento da preparação dos atletas por mais meses é outra preocupação de Victor Félix, que entende que esta deve ser "acautelada pelo COI" e pela própria "tutela portuguesa".

Já quanto às novas formas de apuramento, o dirigente entende que "dentro das quotas [de apuramento] que ainda estão em falta, devem ser encontradas novas datas e novas formas".

"Não sabemos o que vai acontecer a esta época desportiva. Tem sido tudo adiado, onde era o nosso apuramento olímpico e paraolímpico, e temos de encontrar novas datas", realçou.

Victor Félix considerou que o mais urgente era tomar uma decisão, sendo essa "a melhor ou a pior decisão".

"Acaba por ser uma decisão que os atletas irão acolher de uma boa forma, porque eles estavam a treinar para os Jogos Olímpicos no verão, outros ainda procuravam o apuramento e assim, sendo em 2021, os atletas baixam um pouco o que será a intensidade e o volume da preparação pois têm um objetivo definido", concretizou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 30 mortes, mais sete do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril.