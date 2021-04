Federação Internacional de Ténis prolonga prazo de apuramento para Jogos Olímpicos

A classificação do ténis mundial que determinará a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vai fechar em 14 de junho para poder contabilizar o torneio de Roland Garros, entretanto adiado, anunciou esta quinta-feira a federação internacional da modalidade.

"As classificações ATP e WTA de 14 de junho serão utilizadas para selecionar os jogadores elegíveis para entrada direta nos quadros individuais e de pares", escreve a ITF, que inicialmente tinha apontado a data de 7 de junho para fechar os 'rankings', em comunicado.

Há uma semana, a Federação Francesa de Ténis (FFT) anunciou o adiamento do torneio de Roland Garros por uma semana, decorrendo entre 30 de maio a 13 de junho, para permitir a presença do maior número possível de espetadores.

Em comunicado, a FFT explicou que o adiamento do 'Grand Slam', inicialmente agendado para decorrer entre 23 de maio a 6 de junho, "pretende aumentar as hipóteses de o torneio ser disputado com o maior número possível de espetadores [nas bancadas], garantindo a saúde e segurança de todos", no atual contexto de pandemia de covid-19.

Os torneios olímpicos de ténis deverão ser disputados por 64 jogadores em masculinos, 64 femininos, 32 pares do mesmo sexo e 16 pares mistos.