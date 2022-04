Futebol, andebol e 'sevens' começam antes da cerimónia de abertura de Paris'2024

Futebol, andebol e o râguebi 'sevens' são as três modalidades olímpicas que começam a disputar-se dois dias antes da cerimónia de abertura de Paris'2024, marcada para 26 de julho, anunciou esta sexta-feira o comité organizador (COJO).

O futebol arranca em sete sítios por toda a França, o andebol em Lille e os 'sevens' no Stade de France, na região de Paris.

A comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI) validou hoje o calendário dos Jogos de Paris, que se desenrolam de 24 de julho a 11 de agosto de 2024. A cerimónia de abertura, sobre o rio Sena, está marcada para 26 de junho, dia em que não há provas marcadas para a tarde.

Como novidade, regista-se que em Paris todas as finais de natação em piscina, na Arena Paris La Défense (Nanterre), e as do atletismo, no Stade de France, serão disputadas nas sessões da noite.

As finais masculinas e femininas de hóquei em campo, andebol, vólei de praia, voleibol, basquetebol e polo aquático serão distribuídas por quatro dias, entre 08 de agosto e 11 de agosto.

A Place de la Concorde será transformada em parque urbano para o skate e outros desportos urbanos, acolhendo provas durante todos os Jogos.

As qualificações de skate, BMX freestyle, breaking e escalada terão três 'festivais urbanos' na primavera de 2024, procurando dar seguimento à ideia de qualificações multidesportivas, em vez de limitar a visibilidade mediática para aos 15 dias de competição principal.

Concretamente, as quatro federações internacionais envolvidas organizam conjuntamente três séries de qualificação de quatro dias, entre março e junho de 2024, em "sítios urbanos, compactos e centrais", com uma programação que incorpora música, arte e cultura.