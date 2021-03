Futebol: conheça as 16 seleções apuradas para Tóquio'2020

Estão encontradas as 16 seleções que vão disputar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além do país anfitrião (Japão), outros 15 países garantiram o apuramento através de diferentes torneios continentais realizados nos últimos dois anos.





Alemanha, Espanha, França e Roménia serão os representantes europeus na prova, que contará ainda com as presenças de Brasil e Argentina (América do Sul); México e Honduras (América do Norte e Central); Egito, Costa do Marfim e África do Sul (África); Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia).O torneio realiza-se entre 21 de julho e 7 de agosto e, recorde-se, as seleções poderão convocar até três jogadores com idade superior a 23 anos.Benfica, FC Porto e Sporting têm nos respetivos plantéis um conjunto de jogadores com 23 anos ou menos que são por isso diretamente elegíveis para o torneio olímpico. Um cenário que, pela data de realização da prova, poderá ter impacto na preparação das equipas para a época 20221/22.No Benfica, Morato e Pedrinho poderão ser chamados à seleção do Brasil. Quanto ao FC Porto, Pepê e Evanilson (Brasil) e Toni Martínez (Espanha) são também 'candidatos' ir a Tóquio. Já no Sporting, Pedro Porro (Espanha), Tabata e Matheus Nunes (Brasil) também poderão vir a entrar nas contas dos selecionadores dos seus países.Note-se que, por não se tratar de uma competição organizada pela FIFA, a participação dos jogadores só será possível mediante autorização dos clubes.