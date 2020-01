Governadora de Tóquio nega qualquer intenção de cancelar Jogos Olímpicos por causa do coronavírus

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, negou esta sexta-feira, rotundamente, qualquer intenção de cancelar os próximos Jogos Olímpicos, previstos para o período entre 24 de julho e 9 de agosto, devido ao coronavírus.

"Não há nenhum facto que indique isso", afirmou hoje Koike, em conferência de imprensa, depois de o governo japonês ter proibido a entrada no país de pessoas comprovadamente contagiadas pelo vírus que provoca pneumonia, surgido na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

O novo coronavírus afetou 14 pessoas no Japão, segundo o último balanço oficial, enquanto na China há registo quase 10.000 infetados e de, pelo menos, 213 mortos.

A China é a principal proveniência dos turistas no Japão e a maioria dos casos detetados neste país ocorreram em cidadãos chineses residentes em solo nipónico ou que viajavam em lazer nas últimas semanas.

Koike destacou o esforço do Japão para evitar um maior contágio com o coronavírus e recordou que, na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência internacional devido ao acelerado aumento do número de infeções.

"Sei que o comité organizador de Tóquio2020 está a tomar medidas para responder a esta declaração da OMS. No entanto, já temos uma equipa especial para nos podermos preparar face a possíveis riscos", acrescentou a governadora.

Koike admitiu que o assunto foi abordado em 24 de janeiro, quando se assinalavam seis meses para a cerimónia de abertura, realçando que "o governo de Tóquio não tem qualquer questão ou indicação do Comité Olímpico Internacional" sobre a intenção de cancelar os Jogos.

Na terça-feira, quando começaram a surgir casos infetados no Japão, o comité organizador dos Jogos divulgou uma declaração genérica, na qual assegurou a sua colaboração com as instituições responsáveis relevantes.