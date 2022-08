Governo alemão anuncia acordo com famílias de vítimas do atentado em Munique'1972

O Governo alemão anunciou esta quarta-feira um acordo para a indemnização das vítimas do atentado perpetrado pelo grupo Setembro Negro nos Jogos Olímpicos Munique1972, em que morreram 11 membros da delegação israelita e um polícia germânico.



Quando estão quase a cumprir-se 50 anos desde o ocorrido, no dia 5 de setembro de 1972, o Governo alemão mostrou-se "satisfeito" com as negociações, alcançando um acordo que permite "recordar com dignidade cada uma das vítimas" de um ataque "cuja dimensão política continua atual", pode ler-se em comunicado.

Segundo a televisão pública ARD, o acordo inclui o pagamento de 28 milhões de euros, 22 dos quais a cargo do Governo e o resto entre a cidade de Munique e a Baviera.

O acordo põe fim a várias acusações, por parte das famílias das vítimas, de tentativas "insultuosas" de indemnização, bem como ao que apelidavam de "50 anos de mentiras e encobrimentos".

O atentado, que vitimou também cinco dos perpetradores, aconteceu no dia 5 de setembro de 1972, quando membros do grupo palestiniano Setembro Negro irromperam pela Aldeia Olímpica e tomaram como reféns vários membros da comitiva israelita, exigindo a libertação de 234 presos palestinianos, bem como dos líderes da germânica Fração do Exército Vermelho, Ulrike Meinhof e Andreas Baader.