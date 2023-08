Governo apoia constituição da 'Casa de Portugal' nos Jogos Olímpicos de 2024

O Governo anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que, através das áreas governativas da Economia e do Mar, Negócios Estrangeiros e Assuntos Parlamentares, vai apoiar com 420 mil euros a constituição da 'Casa de Portugal' nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, em Paris. O compromisso do Governo português vai ser agora formalizado através do Turismo de Portugal e da AICEP com o Comité Olímpico de Portugal."A 'Casa de Portugal' vai permitir oferecer aos visitantes de Paris 2024 um espaço onde poderão conhecer Portugal, nomeadamente a nível económico, turístico, cultural e desportivo, estando previsto que a 'Casa de Portugal' ofereça uma programação que promova a cultura portuguesa, mas também vários eventos corporativos pensados para investidores. O Turismo de Portugal e a AICEP irão ainda cooperar na capacitação e no apoio respeitante aos elementos promocionais e de programação a serem considerados na 'Casa de Portugal'. Na última edição com público presente, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, a «Casa de Portugal» recebeu mais de 50 mil visitantes, organizando mais de 20 eventos corporativos durante o decorrer do evento", pode ler-se no comunicado do Governo, que diz ainda esperar que "a 'Casa de Portugal' seja um ponto de encontro para a promoção do país, com lugar para as marcas e empresas interessadas, mantendo sempre o desporto, o espírito olímpico e os atletas nacionais como denominador comum."