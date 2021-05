Governo japonês diz que recomendação norte-americana não afetará Tóquio'2020

O governo japonês afirmou esta terça-feira que a recomendação dos Estados Unidos, que desaconselharam os cidadãos norte-americanos de viajarem para o Japão, devido à pandemia de covid-19, não terá repercussões nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

A recomendação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, com base no agravamento da situação sanitária no Japão, foi feita esta segunda-feira, a menos de dois meses do início dos Jogos Olímpicos, que estão agendados para o período entre 23 de julho a 8 de agosto, depois de terem sido adiados por um ano devido à pandemia.

O governo nipónico reagiu esta terça-feira, assegurando que a recomendação não terá consequências na delegação norte-americana presente em Tóquio'2020, cuja organização já adiantou que "continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as entidades envolvidas para garantir a participação segura de todos os atletas nos Jogos".

"Não temos conhecimento que tenha existido qualquer alteração da posição norte-americana no apoio dado ao Japão", com vista à organização da mais importante competição desportiva mundial, reforçou um porta-voz governamental.

A recomendação do Departamento de Estado dos Estados Unidos tem por base o "altíssimo nível da pandemia no Japão", numa altura em que a realização dos Jogos continua a ser fortemente contestada dentro do próprio país, em estado de emergência e a sofrer os efeitos da quarta vaga.

A maioria da população continua contra a realização dos Jogos Olímpicos, mas a organização garante que as restritas medidas sanitárias a aplicar e a proibição de espetadores estrangeiros vão permitir que tudo decorra "com toda a segurança".

Com 12.000 mortes desde o início da pandemia, o Japão está a passar atualmente por um novo aumento de casos, que coloca sob pressão o seu sistema médico e hospitalar.