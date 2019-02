Indonésia é candidata a organizar os Jogos Olímpicos de 2032

A Indonésia, que organizou no verão de 2018 os Jogos Asiáticos, é candidata a organizar os Jogos Olímpicos de 2032, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país.De acordo com o ministério, o embaixador da Indonésia na Suíça, Muliaman Hadad, entregou na última semana no Comité Olímpico Internacional (COI), em Lausana, a candidatura, assinada pelo presidente indonésio, Joko Widodo."É um bom momento para mostra aquilo de que a Indonésia é capaz, como grande país", disse Muliaman Hadad.No último ano, na cerimónia de encerramento dos Jogos Asiáticos, o presidente indonésio já tinha demonstrado interesse nos Jogos Olímpicos, face ao êxito alcançado nos Jogos Asiáticos, o segundo maior evento desportivo.Na corrida à organização dos Jogos de 2032 estão também as duas Coreias, como uma candidatura conjunta, e a Índia também demonstrou interesse, numa escolha que não será anunciada antes de 2025.Japão, Coreia do Sul e China são os únicos países asiáticos que já organizaram os Jogos Olímpicos. A próxima edição regressa a Tóquio, em 2020, seguindo-se edições em Paris, em 2024, e em Los Angeles, em 2028.