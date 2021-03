Japão desconfia dos estrangeiros

A japonesa Seiko Hashimoto, nova presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, deu a entender numa conversa online com Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), que há a possibilidades de o maior evento desportivo do ano ser apenas para consumo interno dos nipónicos.

Existem fontes a dar conta que a decisão de excluir o público estrangeiro já está tomada e Hashimoto já abordou a questão publicamente: “Se a situação se tornar complicada e deixar os japoneses preocupados, podemos ter de tomar decisões severas”, garantiu.

Segundo a reportagem do jornal ‘Mainichi’, a decisão de abrir ou fechar as portas aos adeptos estrangeiros será tomada até ao dia 25. “Na situação atual, é impossível trazer espectadores estrangeiros”, pode ler-se no mesmo órgão informativo, citando um funcionário do Governo não identificado.

O Japão poderia permitir a entrada de milhares de estrangeiros em Tóquio, mas a ideia é bastante criticada, numa altura em que 80% da população queria que as Olimpíadas fossem canceladas ou adiadas novamente, pois até agora só morreram no país 8 mil pessoas devido à Covid-19, tendo a pandemia sido muito melhor controlada do que em outros países.

Bach foi pragmático em relação às preocupações nipónicas: “Vamo-nos concentrar no essencial, que são as competições. Este tem de ser o foco.”

Bach tem fé que a vacina melhore tudo: “Um número considerável de comités olímpicos nacionais já garantiu a vacinação pré-Tóquio”, revelou o dirigente, pese a solução ainda não ter eco em Portugal, apesar das pressões do Comité Olímpico de Portugal (COP) junto do Governo. Neste sentido, Thomas Bach pediu ajuda ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para interferir junto do Executivo português.