Japão pondera adiar por quatro anos candidatura aos Jogos de Inverno de 2030

O Japão pondera adiar por quatro anos a candidatura aos Jogos Olímpicos de Inverno, após os escândalos de corrupção ligados a Tóquio'2020, reconheceu esta terça-feira o presidente do Comité Olímpico Japonês (JOC), Yasuhiro Yamashita.

A cidade de Saporo, no norte do Japão, tinha ambições de receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, mas Yasuhiro Yamashita considera que seria "difícil seguir em frente [com a candidatura] sem obter compreensão da população".

Os comentários do dirigente ocorrem numa altura em que estão a ser investigadas alegações de corrupção e licitações fraudulentas relacionadas com os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19.

Yamashita disse ainda que as últimas eleições para presidente da câmara de Saporo deixaram claro que "muita gente tem dúvidas e preocupações" e que a discussão se deveria agora concentrar numa possível candidatura em 2034 em vez de 2030.

A Suécia está a considerar entrar na corrida à organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, que já registou as desistências de Salt Lake City, nos Estados Unidos, que aponta agora para a edição de 2034, Vancouver, no Canadá, e Barcelona-Saragoça, em Espanha.