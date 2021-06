Jerónimo de Sousa visita Comité Olímpico de Portugal

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, visitou esta quinta-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP), inteirando-se da situação do desporto em Portugal, os efeitos da pandemia no setor e sobre os apoios que o podem revitalizar.





Pela parte do COP, José Manuel Constantino (presidente), José Manuel Araújo (secretário-geral) e Artur Lopes (vice-presidente) prestaram os esclarecimentos ao dirigente partidárioO Secretário-Geral do PCP transmitiu a sua preocupação em relação a um setor que perdeu uma parte significativa dos seus praticantes e acredita que encontrou "convergências em relação à necessidade de reforçar os apoios e os compromissos por parte do Governo".As questões que o COP considera críticas na atual situação politico-desportiva do país estiveram em discussão de forma a habilitar o partido para a sua posição parlamentar e política."Chamámos sobretudo a atenção para a situação que o sistema desportivo está a viver, tanto pelos efeitos da pandemia como pela ausência atempada de respostas das políticas públicas", declarou José Manuel Constantino.Desta reunião saiu o compromisso do PCP em procurar "respostas através da voz na Assembleia da República do grupo parlamentar".