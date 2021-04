Jieni Shao cabeça de série no apuramento para Tóquio'2020

Jieni Shao vai ser uma das quatro cabeças de série da prova de qualificação olímpica individual europeia de ténis de mesa para Tóquio'2020, iniciando a sua competição na próxima quinta-feira em Guimarães.

As adversárias, de entre um lote de 41 atletas, serão conhecidas somente após o sorteio na própria quinta-feira, para um modelo competitivo a disputar em três fases, sendo que a portuguesa que participou no Rio'2016 entra diretamente na segunda.

Inicialmente as atletas são distribuídas por 10 grupos de três ou de quatro, sendo que as primeira e segunda classificadas de cada um avançam para o nível seguinte no qual encontram as quatro cabeças de série, perfazendo 24 jogadoras.

De quinta-feira à tarde a sábado de manhã a competição decorre em sistema de eliminatórias e as duas finalistas ficam apuradas para Tóquio, sem que o jogo se realize. As restantes 22 atletas continuam para a fase 3, na tarde de sábado e no domingo, igualmente no sistema de eliminatória até à final que qualifica mais duas, sem jogarem.

Portugal já garantiu a presença nos Jogos Olímpicos da equipa masculina, o que atribui automaticamente a qualificação de dois atletas para a competição individual. No setor feminino, Fu Yu está apurada por ter sido finalista nos Jogos Europeus Minsk'2019, que venceu.

Em Guimarães, a prova masculina vai dar direito a cinco vagas numa prova com 38 inscritos.