Jogos Europeus: Nuno Carneiro eliminado nos 16 avos de final do tiro com arco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Nuno Carneiro foi esta segunda-feira eliminado nos 16 avos de final da competição de tiro com arco dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao ceder ante o francês Nicolas Bernardi no recinto de Plazowianka.

Em Cracóvia, o único luso nesta modalidade perdeu por 6-2 frente ao francês e ficou desde já arredado da prova, depois do 45.º lugar na ronda de emparelhamento dos arqueiros.

Em 2022, Carneiro chegou aos oitavos de final do Campeonato da Europa e, depois, foi 13.º classificado nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, em que Bernardi acabou em 12.º.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.