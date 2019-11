Jogos Olímpicos 2020: Maratona vai mesmo decorrer em Saporo apesar da oposição de Tóquio

A maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vai mesmo ser disputada na cidade de Saporo, no norte do Japão, uma decisão final do Comité Olímpico Internacinal (COI), apesar da oposição dos organizadores e do Governo nipónico.O presidente da comissão de coordenação dos Jogos, John Coates, indicou que todas as partes "reconheceram a autoridade do COI para decidir a mudança de local", após uma reunião realizada hoje em Tóquio para discutir a medida que gerou controversa."Continuamos a achar que era melhor que [a maratona e as provas de marcha] se realizassem em Tóquio, mas queremos garantir o sucesso dos Jogos. Não podemos concordar com a decisão do COI, mas também não podemos impedi-la", disse o governador de Tóquio, Yuriko Koike.Em causa está a temperatura e humidade esperada em Tóquio no verão.No passado dia 25, o COI já afirmara tratar-se de "uma decisão final", sublinhando que "ficou chocado com o que se passou nos Mundiais de atletismo em Doha", disputados sob condições de calor e humidade semelhantes às esperadas em Tóquio.Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.