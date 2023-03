Jogos Santa Casa atribuem 47 bolsas de educação a desportistas

Os Jogos Santa Casa atribuíram esta quarta-feira 47 bolsas, num valor cerimónia deste ano contou com as presenças do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho; do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino; e do vice-Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Sandro Araújo., numa cerimónia realizada na Universidade de Lisboa, que contou com as presenças do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e do vice-Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Sandro Araújo.As Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, que permitem a atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos conciliar mais facilmente a atividade académica com a carreira desportiva, comemoram este ano o seu 10.º aniversário.A cerimónia de entrega das Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, agora designadas por Programa Impulso Bolsas de Educação Jogos Santa Casa atribuiu 47 bolsas a atletas (36 olímpicos e 11 paralímpicos e surdolímpicos) de 15 modalidades, num valor total de 135 mil euros.A edição deste ano, que tem como assinatura "Juntamos a educação à ambição desportiva", tem a particularidade de celebrar 10 anos de vida e de ter atribuído bolsas em duas modalidades que são uma novidade no Programa: a Equestre e a Breaking (da Federação Portuguesa de Dança Desportiva). Deste modo, são agora 24 as modalidades abrangidas por estas bolsas, cujo o objetivo é incentivar os atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos a conciliarem a carreira académica com a desportiva e, deste modo, evitar o abandono prematuro do desporto de alto rendimento e o abandono precoce dos estudos.Susana Veiga, nadadora paralímpica, é uma das bolseiras do Programa e explica a importância que esta bolsa tem na sua vida: "Sou bolseira dos Jogos Santa Casa há três anos, na licenciatura de Educação Básica, da Escola Superior de Educação de Lisboa, e é um privilégio ter este apoio e uma grande ajuda para nós, atletas de alto rendimento. Viver uma carreira dual é um desafio diário e a Bolsa de Educação Jogos Santa Casa dá-me motivação para prosseguir com os meus estudos, lado a lado com a minha atividade enquanto nadadora".Já Evelise Veiga, atleta olímpica de salto em comprimento e estudante do curso de Gestão, reforça que "nunca é fácil conciliar a educação com a alta competição mas, felizmente, ao longo destes anos, tenho andado de mãos dadas com os Jogos Santa Casa, que me têm feito acreditar que sim, que é possível conseguir conciliar ambas as carreiras. Para nós, os estudantes-atletas, isso é muito importante, porque acabamos por nos sentir valorizados pelo esforço que fazemos diariamente para conseguirmos alcançar os nossos objetivos."Também Tiago Neves, nadador surdolímpico e finalista do curso de mestrado de Engenharia Informática, do Instituto Superior Técnico, partilha da visão das suas colegas atletas. "Sou bolseiro há 7 anos e posso dizer que as bolsas têm sido determinantes. Elas ajudam a diminuir as despesas com as propinas, com os materiais académicos e com as deslocações, o que contribui bastante para gerar mais motivação para conciliar a formação académica com a atividade desportiva de alto rendimento", sublinha.O Programa IMPULSO | Bolsas de Educação Jogos Santa Casa conta com a parceria do Comité Olímpico de Portugal (COP) e do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e, desde que nasceu, em 2013, e a contar com as bolsas entregues hoje, já foram atribuídas 422 Bolsas a 215 atletas, de 24 modalidades, num valor superior a 1,2 milhões de euros.