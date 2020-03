José Constantino: «COP vai falar após reunião com o COI»

A realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio é assunto que se encontra na ordem do dia, devido à pandemia do novo coronavírus. Hoje, o Comité Olímpico Internacional (COI) vai consultar os parceiros, designadamente o Comité Olímpico de Portugal (COP), numa reunião que será feita por teleconferência, com os meios tecnológicos mais avançados. José Manuel Constantino, presidente do COP, não se quis pronunciar sobre a cimeira: "Para já não vou falar. O COP vai falar após a reunião com o COI", disparou o dirigente.

Em Espanha, Alejandro Blanco (presidente do comité olímpico local) manifestou-se claramente pelo adiamento dos Jogos: "Os Jogos representam igualdade de oportunidades, mas não existe igualdade se os atletas espanhóis não estiverem preparados como os atletas de outros países. Com treinos restringidos, um atleta perde força, resistência e velocidade", disse.