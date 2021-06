José Manuel Araújo: «Vitória resulta do excelente trabalho desenvolvido pelo COP»

O secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Araújo, foi esta quinta-feira eleito membro do Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus (COE), na assembleia-geral que decorreu em Atenas, na Grécia.

"Esta vitória resulta do excelente trabalho desenvolvido pelo Comité Olímpico de Portugal nos últimos oito anos e do prestígio que fomos ganhando com a presidência da Comissão do Festival Olímpico da Juventude Europeia", afirmou, em declarações divulgadas pelo COP.

José Manuel Araújo dedicou a eleição ao presidente do COP, José Manuel Constantino, bem como a todos os que trabalharam para que, pela primeira vez, "Portugal assuma um lugar na Comissão Executiva dos Comités Olímpicos Europeus".

O secretário-geral do COP foi votado por 39 dos 50 eleitores, que elegeram mais onze elementos para o novo Comité Executivo, cujo presidente é o grego Spyros Capralos e o secretário-geral o italiano Raffaele Pagnozzi.