José Manuel Constantino destaca importância das comissões consultivas no trabalho do COP

José Manuel Constantino enalteceu esta terça-feira o papel do desporto na sociedade, instando os recém-empossados membros das comissões consultivas do Comité Olímpico de Portugal (COP) a ajudar o organismo a pensar e agir melhor.

"O desporto e, particularmente, o Movimento Olímpico constituem um inestimável património cultural, educativo e cívico [...]. Daqui resulta que a casa onde nos encontramos é uma casa do desporto, mas que tem as portas e as janelas abertas à vida e ao mundo, ao conhecimento, ao saber, à ciência, à cultura, à economia e à sociedade. Esta cerimónia é um momento próprio para o lembrar e a diversidade e pluralidade das origens académicas e profissionais dos agora empossados só o confirma", começou por dizer o presidente do COP.

No seu discurso, proferido após a tomada de posse das comissões consultivas daquele organismo para o triénio 2022/2025, em Lisboa, José Manuel Constantino afirmou que com a ajuda dos membros recém-empossados o COP não vai "mudar tudo o que precisa de ser mudado" no desporto, mas seguramente vai "pensar e agir melhor".

O dirigente desportivo destacou o elenco de pessoas "com experiência governamental, autárquica, professores, investigadores, juristas e personalidades" que compõem as comissões executivas, agradecendo-lhes terem disponibilizado o seu tempo para ajudar o COP a encontrar soluções no contexto de "complexidade e imprevisibilidade" dos tempos atuais. "O desporto é uma das atividades sociais mais reguladas no plano jurídico [...]. Mas a perceção que todos temos é que é se trata de uma atividade que, em alguns dos seus segmentos, está completamente desregulada, a ponto de colocar em crise a própria autoridade do Estado. Porventura o que nos falta, mais do que uma boa dose de legislação, é uma boa dose de responsabilidade, bom senso, se queremos continuar a exigir um desporto com valores e princípios, e útil à sociedade", alertou.

Constantino acentuou a importância de valores como "o exercício das liberdades, o do respeito pelos outros, o da igualdade dos sexos, o da tolerância nas relações humanas, o do acatamento da regra, o da afirmação do primado do direito sobre o arbítrio". "Contamos convosco nesta caminhada. Estou seguro de que o vosso prestígio, a vossa competência e o vosso profissionalismo capacitar-nos-ão, a todos, a estar mais bem preparados para esta enorme responsabilidade. Uma responsabilidade perante o esforço e a dedicação dos nossos atletas que, através do desporto, formam gerações de cidadãos, reforçam a nossa identidade, promovem a nossa cultura e colocam o nome de Portugal ao mais elevado nível", concluiu.

As comissões consultivas são criadas, a título permanente ou eventual, pela comissão executiva do COP, com finalidades específicas para auxiliarem a direção no exercício das suas competências.

Neste triénio, foram criadas as comissões de Sustentabilidade e Transição Digital e de Território e Ambiente, tendo desaparecido a de Cultura e Desporto.

Da lista das comissões consultivas fazem ainda parte a de Medicina e Saúde, Mulheres e Desporto, Arbitragem e Ajuizamento Desportivo, Marketing e Financiamento, Educação Física e Desporto na Escola, Treinadores, Ciência e Desenvolvimento e Jurídica.