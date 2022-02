Juan Antonio Samaranch eleito vice-presidente do Comité Olímpico Internacional

O espanhol Juan Antonio Samaranch, que preside à comissão de coordenação dos Jogos de Inverno Pequim2022, foi este sábado eleito vice-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), na Assembleia-Geral do organismo, cargo que já desempenhou entre 2016 e 2020.



O dirigente espanhol, filho do antigo presidente do COI Juan António Samaranch, que liderou o organismo entre 1980 e 2001, era candidato único ao cargo e foi eleito com 72 votos a favor, quatro contra e sete abstenções, e assumirá as funções em 22 de maio, na 139.ª sessão do COI.

Durante a reunião, realizada em Pequim, onde decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno, foram eleitos para assembleia do organismo novos membros, entre os quais o queniano Yiech Pur Biel, que competiu na equipa de refugiados nos Jogos Olímpicos Rio2016.

Ao queniano juntam-se a ex-atiradora eslovaca Danka Bartekova, e o francês David Lapparpient, presidente da União Ciclista Internacional (UCI).

Na reunião, foram também ratificados os nomes do francês Martin Fourcade e da sueca Frida Hansdotte, eleitos representantes dos atletas olímpicos de Inverno, durante os Jogos Pequim2022, que ainda decorrem.