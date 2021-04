Mais de dois terços dos japoneses defendem adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos

Uma sondagem hoje divulgada mostra que mais de dois terços dos japoneses é favorável a um novo adiamento ou ao cancelamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19.

A sondagem da Kyodo News mostra que apenas 24,5% dos inquiridos quer o evento já neste verão, com 39,2% a pedir o cancelamento de Olímpicos e Paralímpicos e 32,8% a julgarem melhor um novo adiamento.

De resto, mais de 60% dos inquiridos afirmam estar insatisfeitos com o progresso da vacinação, com 92,6% das pessoas contactadas a declararem "ansiedade" por um ressurgimento de infeções e mais de metade, 56,5%, insatisfação com o trabalho do governo quanto à pandemia.

A sondagem foi divulgada hoje, dia em que arranca o plano de reforço das medidas de combate à pandemia em Tóquio e outras regiões, anunciadas já este mês pelo governo japonês, em vigor até 11 de maio.

Horários de funcionamento mais curtos para bares e restaurantes, apontados como grandes focos de disseminação do vírus, desde o levantamento do estado de emergência, há cerca de três semanas, são o principal destaque na lista de diretrizes.

O Japão, que desde janeiro de 2020 contabilizou 9.300 mortes por covid-19, tem vindo a registar um aumento de casos de infeção significativo sobretudo nas grandes cidades.

A campanha de vacinação para a população em geral ainda não arrancou, estando apenas a ser vacinados idosos e profissionais de saúde.

Devido à pandemia de covid-19, que em Portugal já causou 16.899 mortos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, previstos para o verão passado, foram adiados em cerca de um ano.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.