Maratona dos Jogos Olímpicos às três da manhã

Os responsáveis da cidade de Tóquio não ficaram agradados com a possibilidade de a maratona e as provas de marcha saírem da capital e serem disputadas em Saporo, a 800 km do epicentro dos Jogos Olímpicos. Por isso, vão propor que a maratona dos Jogos comece às 3 horas da manhã, de forma a evitar a mudança da prova para uma cidade tão distante.

Fontes do município disseram à agência Kyodo que esta proposta vai ser apresentada ao Comité Olímpico Internacional (COI), em que está equacionada a transferência para Saporo.

Além da maratona, a prova dos 50 km marcha podia ser disputada às 5 horas da manhã, altura em que as condições climatéricas são menos adversas, com "menos cinco ou seis graus Celsius do que em Tóquio", defendeu o COI.