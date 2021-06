Membro do Comité Olímpico do Japão morre atingido por composição no metro

'Nippon Television', que cita fontes do metro de Tóquio, revela que um membro do Comité Olímpico do Japão (COJ) terá morrido depois de ser atingido por uma composição no metro, num aparente suicídio.





Segundo o canal, o homem foi identificado como Yasushi Moriya, que trabalhava no departamento de contabilidade do COJ.Moriya foi visto a saltar para a linha na estação de Nakanobu.Recorde-se que Tóquio recebe no próximo mês os Jogos Olímpicos de 2020.