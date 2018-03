Continuar a ler

"Estamos a menos de 900 dias do início dos Jogos. Alocámos aqui mais meios, com aumento significativo para o programa de preparação olímpico e paralímpico: aumentos para os atletas, mas também com um olhar atento para os treinadores", afirmou, sem deixar de frisar: "Sabemos bem que este desafio que vos move é absolutamente complexo".



Os programas hoje apresentados preveem 18,5 milhões de euros para a preparação olímpica, mais dois milhões do que no Rio'2016, e 6,9 para os paralímpicos, ou seja, um aumento de 3,1 relativamente às últimas olimpíadas.



Com a tónica colocada no papel de inclusão do desporto, Tiago Brandão Rodrigues fez ainda questão de vincar a importância do desporto escolar no desenvolvimento do país.



"Procurámos entre todos dotar as nossas escolas dos saberes, meios e experiencias que são necessárias para uma verdadeira cultura desportiva, aumentando estilos de vida saudáveis. Temos também de conseguir atrair mais talento", explicou, relembrando ainda a organização em 2018 dos Jogos Universitários.



Com agradecimentos aos movimentos olímpico e paralímpico, que recordou ter vivido de perto em diversas edições, como Barcelona'1992, Londres'2012 ou Rio'2016, o ministro deixou ainda uma palavra de esperança para os resultados no próximo ciclo olímpico.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, realçou o aumento de verbas para os ciclos olímpico e paralímpico de Tóquio'2020, assumindo viver um "dia especial" com a apresentação dos programas de preparação no Centro de Alto Rendimento, no Jamor.Depois de acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, e o secretário de Estado do Desporto e Juventude (SEJD), João Paulo Rebelo, numa visita pela Mostra de Inovação no Desporto, o governante sublinhou que as autoridades quiseram dar as "melhores condições" aos atletas para cumprirem as ambições para os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Autor: Lusa