Movimento olímpico apoia com um milhão de euros programa de apoio a treinadoras

O movimento olímpico vai apoiar com perto de um milhão de euros um programa de apoio e formação a treinadoras de várias modalidades, anunciou esta quarta-feira o Comité Olímpico Internacional (COI), beneficiando cerca de 100 profissionais.



O programa WISH, sigla em inglês para 'caminho para mulheres no desporto de alta performance', em tradução livre, é um projeto desenvolvido com especialistas da Universidade de Hertfordshire, em Inglaterra, e visa "apoiar treinadoras que já demonstraram potencial e ambição em ser bem sucedidas em funções chave ao mais alto nível nas suas modalidades".

Segundo o comunicado do COI, será investido cerca de um milhão de euros no programa, a partir dos fundos da Solidariedade Olímpica, que redistribui mais de 900 milhões pelos comités olímpicos nacionais, provenientes dos direitos televisivos dos Jogos Olímpicos.

O programa insere-se na implementação da estratégica do COI para a igualdade de género e inclusão, e permite a aceleração da paridade em lugares de liderança desportiva entre 2021 e 2024.

O WISH funcionará durante 21 meses, com cerca de uma centena de treinadoras, em quatro grupos diferentes, provenientes de várias dezenas de países.

As primeiras 22 profissionais, de 20 países diferentes, já começaram o curso e vêm do râguebi, do esqui, do judo, do ciclismo, do voleibol, da luta livre e dos desportos de inverno.